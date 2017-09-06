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﻿新高路斯

2017-09-06 列印
　　德國周一世界盃歐洲區外圍賽C組主場6:0數挪威，只要下輪作客打和次席的北愛爾蘭便可提早奪決賽周入場券。不過今仗對日耳曼軍團而言，最重要還是找到新高路斯，中鋒迪姆華拿（右）梅開二度後，八場國際賽入六球，除了效率可與前輩媲美外，其頭槌士哥更甚有這名黑鷹史上神射手的影子。
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