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﻿戴罪立功

2017-09-06 列印
  英格蘭周一世界盃歐洲區外圍賽F組主場2:1反勝斯洛伐克，續排榜首。前鋒拉舒福特（右）雖然先失誤累三獅甫開賽三分鐘便落後，不過及後以一球一助攻戴罪立功成功臣，連領隊修夫基也大讚此子堅毅不屈。

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