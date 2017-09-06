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﻿大帝訪港

2017-09-06 列印
  NBA大帝勒邦占士昨展開一連兩日旋風式訪港之旅！他昨午先往渣華道籃球場感受香港街場文化，晚上更馬不停蹄出席修頓室內場舉行的Nike Rise Academy Challenge活動，期間觀看本地學界精英和Rise Academy學員的精采對戰，並傳授其籃球心得。
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