  • 2017年9月9日 星期六
  • 31º
  • 72%
熱門： 教大港獨蔡若蓮港姐墨西哥

日報新聞 > 體育

﻿嗜血狂魔可破「城」

2017-09-09 列印
　　曼聯鋒將拉舒福特腳風正順，上場世界盃外圍賽交出一入球一助攻，更獲英格蘭領隊修夫基捧為「三獅神奇小子」。紅魔今晚英超作客有祖普莫亭及費查因傷缺陣的史篤城，此子可望領軍延續聯賽全勝姿態，迎接下周二歐聯主場迎戰巴素利，讓一球「客勝」可作過關膽。

（now621台、LeSports HK App直播）



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd