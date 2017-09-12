﻿歐聯開戰 過關鋸大樹

歐聯分組賽今晚拉開戰幔，英超破天荒有五支球隊角逐，車路士、熱刺和曼城，聯同重返此賽場的曼聯及利物浦，力圖再創輝煌。群雄爭霸場場精彩，以英超雙紅作為今明兩晚兩條過關膽材，好玩程度更勝單一場次！



紅軍熱刺 「讓客」互射筍



利物浦在轉會市場關閉前簽入阿歷士張伯倫加強中場力量，配合表現神勇的新援穆罕默德沙拿，力求在明晚歐聯E組主場對西維爾先拔頭籌。可惜紅軍近八次歐聯地頭對西甲球隊僅得一勝，加上客軍又有回巢的翼鋒捷西斯拿華斯狀態大勇，有力搶分而回，過關寧捧讓球主客和「客勝」。



在轉會市場關閉前，利物浦以三千五百萬鎊（約三億五千七百萬港元），從阿仙奴簽入能勝任中場多個位置的阿歷士張伯倫，後者矢言已急不及待為紅軍披甲：「我一直十分欣賞紅軍領隊高普，真的很希望盡快出場，與新隊友並肩作戰。」這名廿四歲中場爆發力強兼體力充沛，成為鋒線三叉戟的最強後盾。







西維爾多蒙特頂得住



事實上，翼鋒穆罕默德沙拿今夏加盟以來一直神勇，六場各項賽事取得三球一助攻，得到張伯倫支援可望發揮更佳。不過西維爾亦有回巢的快翼捷西斯拿華斯季初展示勇態，此子在歐聯附加賽兩回合均交出一次助攻，領軍總比數4:3淘汰巴沙克舒希，整理戰力可與紅軍抗衡。再者，利物浦近八次歐聯主場鬥西甲球隊僅得一勝四和三負，西維爾搶分機會更大，可捧「主勝」。



同日H組，熱刺在溫布萊迎戰多蒙特。前者在這個掛名主場輸多贏少，近七次在此出戰僅得一勝兩和四負，包括今季英超1:2不敵車路士，以及被般尼逼和1:1。放眼上季，他們於溫布萊踢歐聯同樣只有一勝兩負，成為小組賽出局的關鍵，加上該隊射手哈利卡尼、中場迪利阿里等人近況平平，令捧場客更有介心。



相反蜂軍於德甲三戰兩勝一和狀態不俗，射手奧巴美揚已有兩球進帳，今仗遠征而來有力搶分，串讓球主客和受讓一球「客勝」。



紅魔主勝 串巴塞「讓主」



曼聯新援盧卡古在四輪英超攻入四球，其好友保羅普巴期間亦取得兩入球兩助攻，擺脫去季經常中柱中楣的霉運。好兄弟今晚聯手，勢領紅魔在歐聯A組主場擊敗瑞士球會巴素利，過關取主勝，串巴塞隆拿地頭擊敗祖雲達斯。



今夏曼聯以七千五百萬鎊(約七億六千六百萬港元)從愛華頓收購中鋒盧卡古，他立即展示射手本色在四輪英超攻入四球，助球隊在這四場三勝一和並累積入十二球，並矢言對出戰歐聯十分期待：「我從未踢過歐聯，今季很開心可以參與，我會做到最好。」而游說這名廿四歲前鋒來投的保羅普巴，亦擺脫去季各賽事九次中楣、中柱的噩運，四場聯賽共有兩球兩助攻，今仗勢可聯手撕破巴素利的防線。



巴素利祖雲達斯不穩



再者，紅魔近三季歐聯分組賽首仗主場賽事均旗開得勝，手下敗仗包括禾夫斯堡、利華古遜和加拉塔沙雷，今場面對於瑞超兩連和的巴素利不勝無歸，主勝可取。



同日D組，巴塞隆拿主場迎戰應屆歐聯亞軍祖雲達斯。巴塞今夏失去尼馬後，在轉會市場關閉前從多蒙特簽入翼鋒奧士文尼丹比利，今場大戰正好考核這名法國廿歲法國鋒將的能力。適逢老婦人今夏有防守核心邦路斯和丹尼爾離隊，後防實力大不如前，他們在第二輪意甲作客實力平平的熱那亞甫開賽便先失兩球，就算最終連入四球反勝4:2，亦未能掩蓋防守問題，今仗恐難抵抗巴塞進襲。



況且，巴塞在過去十二場歐聯分組賽主場賽事收錄全勝佳績，再配合今季西甲三戰全勝的強勢，料可順利取開門紅，配腳串主勝。