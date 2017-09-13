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﻿發電機撻著 藍月讓得起

2017-09-13 列印
　　曼城開季成績理想，有賴中場核心奇雲迪布尼穿針引線，為前鋒提供源源不絕的供應。這名比利時國腳今晚勢帶領藍月於歐聯F組取得開門紅，作客火力不足的飛燕諾，一於捧讓球「客勝」。

（有線62、202台周四凌晨2:45直播）

　　上輪英超曼城主場大勝利物浦5:0，頭兩球均來自奇雲迪布尼的妙傳，連同季前友賽此子已收錄六次助攻。剛成為英超非歐籍入球最多的前鋒阿古路，以及十二場跨季聯賽入九球的射手加比爾捷西斯，可望在迪布尼的支援下接連破網，領軍旗開得勝。

　　相反飛燕諾今仗有箭頭尼高拉佐真遜因傷缺陣，攻力大減，而且防線不穩問題尚未改善，今仗縱有地利亦凶多吉少，一於捧曼城讓一球「客勝」。
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