﻿發電機撻著 藍月讓得起

皇家馬德里適逢西甲兩場不勝，今晚歐聯H組主場出擊，勢以同組弱旅尼科西亞作出氣袋。雖然銀河艦隊有前鋒賓施馬缺陣，不過在本土賽事停賽的攻擊核心C朗拿度已經磨刀霍霍，勢領軍大勝走出目前困境，直取讓球主客和讓三球「主勝」。（有線63台周四凌晨2:45直播） 連續兩輪西甲皇馬分別在主場賽和華倫西亞及利雲特，並失去過往引以為傲的強橫攻擊力，今仗又有射手賓施馬倦勤，令人擔心他們能否在H組旗開得勝。幸好皇牌射手C朗的停賽令只針對國內賽事，今晚猛虎出押勢肩負數胡重任，隊友盧卡斯華斯基斯直言期待前者挺身而出︰「我軍雖然缺少了賓施馬，但我們仍能倚重C朗。」 曾兩回合炒8:2 皇馬在一一至...

2017-09-13