  • 2017年9月14日 星期四
  • 28º
  • 59%
熱門： iPhoneCeline泰女童被40男輪姦同盟颱風

日報新聞 > 體育

﻿歐聯三星搶韁

2017-09-14 列印
  曼聯、巴塞隆拿和巴黎聖日耳門周二歐聯齊大勝，全賴各自王牌延繼開季以來火熱狀態。盧卡古收錄首個歐聯入球，助紅魔於A組主場增巴素利三蛋；美斯首度射破祖雲達斯鋼門保方十指關，即梅開二度率巴塞在D組地頭大勝3:0；尼馬保持過往鬥些路迪腳風，貢獻入球和助攻各一帶領聖日耳門於B組作客大勝5:0。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd