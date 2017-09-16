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﻿牀單軍冀大勝賀喬遷

2017-09-16 列印
　　馬德里體育會告別使用逾五十年的卡達朗球場，今晚西甲將在新主場萬達大都會球場迎戰開季全敗的馬拉加。由基沙文領銜的牀單軍團攻擊百花齊放，今仗勢大勝賀新球場開幕。

（now632台周日凌晨2:45直播）

　　萬達大都會球場花費四年完成，馬體會開季第四輪西甲終上演主場揭幕戰。上季陣中神射手基沙文和安祖哥利亞等猛將季初狀態頗勇，今仗勢全力爭取大勝賀球隊喬遷之喜。馬拉加聯賽三戰皆北，近六次造訪牀單軍團僅一和五負，難有作為。

　　同日西甲，巴塞隆拿各賽事近四仗皆淨勝兩球或以上，作客可望大勝還未打開主場勝利之門的基達菲。（now632台周六晚上10:15直播）
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