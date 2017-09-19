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﻿保連奴領銜征快車 巴塞有「伊」食

2017-09-19 列印
        巴塞隆拿中場荷西保連奴上輪西甲取得加盟後首個入球，助球隊各戰線豪取五連勝。此子矢言已經完全融入新東家，今晚聯賽快車主場勢助球隊延續強勢，大勝對賽往績差勁的伊巴，讓球主客和讓兩球「主勝」穩開。

（now632台周三凌晨4:00直播）

        荷西保連奴上輪攻入奠定勝局的入球，助球隊作客2:1反勝基達菲，此子豪言士哥將會陸續有來︰「我證明了自己已經融入了巴塞的體系，未來會有更多類似的士哥出現。」

　　巴塞近五場包括西甲及歐聯賽事全勝，轟入十四球僅失一球，今仗迎戰伊巴可望延續近六次聯賽對壘全勝的走勢，取「主勝」。
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