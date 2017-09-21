  • 2017年9月21日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 體育

﻿魚雷炮不虛發黃潛奪愛

2017-09-21 列印
        維拉利爾前鋒巴卡保不同賽事近兩戰連轟三球，乃近期當旺射手之一，這枚魚雷炮有力確保球隊的鋒力，相反對手愛斯賓奴本輪西甲前四戰失八球，防守脆弱。因此，黃色潛艇今晚聯賽作東可望延續最近三連勝強勢，主勝可捧。（now632台周五凌晨2:00直播）

        黃色潛艇在西甲及歐霸一口氣挫貝迪斯、艾斯坦拿和艾拉維斯三隊，多得球隊魚雷炮巴卡保近兩戰獨取三球，加上拍檔卡路士巴卡連續兩場西甲各建一功，確保了球隊火力。

　　愛斯賓奴剛在聯賽主場2:1險勝切爾達開齋，但開季至今四輪都無法保持清白身，而且累積失掉八球之多，欠穩的防守今仗恐難箝制維拉利爾大勇鋒將，捧主勝實際。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd