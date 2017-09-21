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﻿「四千萬先生」一天一地

2017-09-21 列印
  今夏轉會球星當中，有人成功，有人失敗。以四千萬歐羅（約三億七千五百萬港元）加盟巴塞隆拿的中場荷西保連奴，周二西甲貢獻入球和助攻各一領軍主場6:1炒伊巴，獲各界高度評價。相反，身價相若的阿歷士張伯倫同日演出繼續差勁，連累利物浦於英格蘭聯賽盃第三圈作客0:2不敵李斯特城，加盟以來四戰不勝。
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