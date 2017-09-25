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﻿得安東尼 雷霆三星合體

2017-09-25 列印
  安東尼密謀逃出紐約多時，在歸隊報到前夕求仁得仁，結束在大蘋果失敗的六年零七個月。據報，這位前NBA得分王將到雷霆跟韋斯博克和保羅佐治合作，新三巨頭明星賽資歷更勝勇士和騎士！
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