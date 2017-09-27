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﻿跳水隊玩轉濠江

2017-09-27 列印
　　中國跳水夢之隊昨在澳門訪問行程多姿多采，除了到當地學校和小朋友進行籃球友賽，並借機教授跳水基本動作外，更拜訪司警局一嚐射擊滋味，以及向澳門聾人協會成員學習簡單手語。

  大軍今日將繼續落區跟市民接觸和進行跳水匯演，明晨轉赴廣州。
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