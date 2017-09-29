﻿切爾達新氣象 快翼打爆基

烏蘇爾接掌切爾達後，起用年僅二十一歲的麥斯高美斯等新秀作為骨幹，雖然開季經歷兩連敗，不過一班新星愈踢愈有信心，其中薛斯圖上場交出一入球兩助攻，使球隊作客4:0大炒伊巴，近兩場聯賽一勝一和不敗。此子上季在切爾達只得三入球三助攻，他坦言多得新帥：「烏蘇爾為球隊帶來了新氣象，成績有望比上季更佳。他亦給了我很多指導，令我進攻更得心應手，比去季表現更佳。」
今晚切爾達將繼續以薛斯圖夥拍聯賽已入五球的麥斯高美斯在前場衝鋒陷陣，加上主場出擊，有力乘基羅納對上四仗只得一和三負表現回落之際，全取三分。
五月大的女嬰利欣殷罹患肝病，全賴母親和陌生人先後無私地捐出活肝，讓她終於活過來。欣殷被確診先天性膽管閉塞，須接受換肝手術，上月獲母親活肝捐贈，可惜肝動脈閉塞，急需再換肝，家人在網上緊急發出求肝呼籲，希...
2017-09-29
雲南麗江是內地著名旅遊區（見圖），但當地黑導遊、黑店問題亦相對嚴重，省遊部門四月起整治當地旅遊市場秩序，至今共處理三百一十七宗違規個案，並關閉三十二個旅遊定點購物店、吊銷八間旅行社牌照及一名導遊資格；景區景點亦有問題需要整改。 麗江市市長鄭藝昨表示，過去五年麗江旅遊業迅速發展，接待遊客由二○一二年一千五百九十九萬人次，增至去年三千五百二十萬人次；旅遊業總收入從二百一十一億元人民幣，增加至六百零九億元人民幣。 但麗江旅遊市場亂象亦嚴重破壞當地形象，省政府遂於今年四月展開旅遊市場秩序整治工作後，該市共處理三百一十七宗涉及旅遊業違法違規案件，行政拘留一百四十二人，判處超過...
2017-09-29
一手創立花花公子商業王國、成人雜誌《花花公子》創辦人赫夫納周三逝世，享年九十一歲。赫夫納不但是百萬富翁，更是風流人物，他經歷多段婚姻，身邊更不乏年輕女伴；而《花花公子》雜誌面對網絡成人資訊氾濫，亦被逼轉型，更一度宣佈停止刊登女性裸照。 美國花花公子企業周三透過社交網站twitter宣佈，創辦人赫夫納當晚在洛杉磯家中安然離世，享年九十一歲，家人陪伴在側。 赫夫納兒子、集團創意總監庫珀發表聲明，表示其父是文化先驅，敢於提倡言論自由、公民權益、性自由，一生成績、影響力非凡，家人及集團上下將永遠懷念他。 赫夫納一九六三年以六百美元（約四千六百八十港元）創辦《花花公子》雜誌，...
2017-09-29
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理黃懷恩表示，天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層H室，面積548方呎，3房間隔，以481萬元成交，呎價8777元，屬市價。原業主於1998年以248萬元...
2017-09-29
美股早段好淡爭持，杜指低開後跌幅曾擴大至51點，跌穿22300點水位，其後收復失地，杜指今晨三時報22375點，升34點。港股方面，黃金周長假期即將展開，恒指昨日先後穿27600及50天線，並以全日最低位收市，九月只剩今日一個交易日，相信港股連升之勢將斷纜。 杜瓊斯工業平均指數早段曾跌51點，其後轉跌為升，至今晨三時報22375點，升34點；納斯達克指數報6447點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格報76.84港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證價格報334.87港元，較香港收市價升1.87港元。 美國商務部公佈，最終修訂的第二季國內生產總...
2017-09-29
切爾達教練烏蘇爾今季新上任即重用年青球員，其中二十二歲翼鋒薛斯圖今季進步神速，上輪西甲更貢獻一入球兩助攻，助該隊作客4:0大勝伊巴，近兩場一勝一和不敗，今晚聯賽坐鎮主場遇上表現回落的基羅納，有力再下一城，主勝穩開。 烏蘇爾接掌切爾達後，起用年僅二十一歲的麥斯高美斯等新秀作為骨幹，雖然開季經歷兩連敗，不過一班新星愈踢愈有信心，其中薛斯圖上場交出一入球兩助攻，使球隊作客4:0大炒伊巴，近兩場聯賽一勝一和不敗。此子上季在切爾達只得三入球三助攻，他坦言多得新帥：「烏蘇爾為球隊帶來了新氣象，成績有望比上季更佳。他亦給了我很多指導，令我進攻更得心應手，比去季表現更佳。」 今晚切...
2017-09-29
全屏幕手機已成大潮流，Samsung自Galaxy S8/S8+率先用上全屏設計，叫好叫座。今日登場的Galaxy Note8，屏幕尺寸再下一城，增至6.3吋，再加上雙鏡頭帶來的拍攝樂趣，吸引度高！新機重點，當然是可讓用家手執S Pen，在大屏幕隨時進行記事、塗鴉、Cap圖、翻譯，甚至畫下動畫模式的Live Message！文、圖：B1807 升級記事功能 廠商早於今年4月推出首款全熒幕之作S8/S8+，由於外形設計贏得口碑，Note8順理成章用上同樣18.5：9畫面比例的Infinite Display，尺寸則增至6.3吋，為營造不同風格，Note8機身線條及熒幕四角設...
2017-09-29
劇集《老表》系列第三輯《老表，畢業喇！》出街，今次以教育為主題，當然會有「女神」岑麗香這種索爆女學生登場。據知《老表》前兩輯都有份客串的香香，這次由「精神領袖」王祖藍親自度身訂造角色「柳妞」，不但下令...
2017-09-29
昨天地政署人員在天水圍把涉嫌阻街的「共享單車」充公，事件凸顯創新服務多元化，但政府的政策未能跟上，結果出現規管「真空」，更差的情況，是引起擾民問題。 近年興起的「共享單車」，市民向服務提供者預繳款項之後，可透過手機尋找單車停泊位置，掃讀單車上條碼就可取用，按駕駛時間收費。「共享單車」標榜為一種環保代步交通工具，也是有益身心的消閒活動，受到部份消費者歡迎。現在有兩家公司投入服務，出現競爭局面，有助服務質素提升。 在商言商，兩家經營者為佔有市場份額，不斷擴大車隊，但各區單車徑或公共空間的泊位有限，出現「共享單車」逼爆街頭現象，沙田、將軍澳、天水圍等都成為重災區，「共享單車」隨處...
2017-09-29
姚本輝今日將再次出發到日本東京，為「有得威」於周日在中山競馬場出戰國際一級賽短途馬錦標作最後準備。雖然過往曾有香港賽駒「精英大師」和「極奇妙」勝出此賽，但畢竟「有得威」算不上香港的頂級賽駒，故日本傳媒及評論都普遍睇好主隊馬，日本賽馬網站設定各駒預計賠率時，「有得威」是九十一倍大冷門。 至於「有得威」的馬主團體成員日內亦會動身，預備周日在中山競馬場打氣，他們還自行訂製大批以「有得威」黃、綠、藍的綵衣色調為底色的迷你打氣旗幟，旗幟上印着「威」字的，以及印有中英文馬名的巨型橫額，到時會用於現場為「有得威」吶喊。 馬場浮世繪
2017-09-29