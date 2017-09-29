﻿切爾達新氣象 快翼打爆基

切爾達教練烏蘇爾今季新上任即重用年青球員，其中二十二歲翼鋒薛斯圖今季進步神速，上輪西甲更貢獻一入球兩助攻，助該隊作客4:0大勝伊巴，近兩場一勝一和不敗，今晚聯賽坐鎮主場遇上表現回落的基羅納，有力再下一城，主勝穩開。



烏蘇爾接掌切爾達後，起用年僅二十一歲的麥斯高美斯等新秀作為骨幹，雖然開季經歷兩連敗，不過一班新星愈踢愈有信心，其中薛斯圖上場交出一入球兩助攻，使球隊作客4:0大炒伊巴，近兩場聯賽一勝一和不敗。此子上季在切爾達只得三入球三助攻，他坦言多得新帥：「烏蘇爾為球隊帶來了新氣象，成績有望比上季更佳。他亦給了我很多指導，令我進攻更得心應手，比去季表現更佳。」



今晚切爾達將繼續以薛斯圖夥拍聯賽已入五球的麥斯高美斯在前場衝鋒陷陣，加上主場出擊，有力乘基羅納對上四仗只得一和三負表現回落之際，全取三分。