﻿居利人氣爆燈 勇士旋風襲深圳

NBA總冠軍勇士周一晚已飛抵中國深圳，準備在周四和木狼上演中國賽。不少忠心球迷在機場外等候偶像出現，更有人拿着當家球星史堤芬居利球衣，難怪後者在國內球衣銷售榜排第一，而全隊有三將打入前十名更足證人氣爆燈。



和教練居爾分途出發的勇士眾將步出機場時精神不錯，但近期是非多多的杜倫戴上口罩，令人感到奇怪。奇利湯遜似乎沒介懷今夏中國成都之旅入樽失敗倒地四腳朝天一幕，特別穿上印有「中國湯」字樣的T恤甚搶眼。



作為去季總冠軍，勇士無疑是當今人氣最盛球隊。在剛公布的NBA球衣中國銷量排名中，史堤芬居利、杜倫和奇利湯遜分別排第一、第四和第十位，領軍成為唯一一支有三名球員打入球衣銷量鎊前十的的球隊。今次中國賽，該隊周四友戰木狼之後，周日會在上海再戰木狼。