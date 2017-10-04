﻿大阪打吡旺和局

大阪櫻花雖曾進佔日聯榜首，不過跟今晚日聯盃四強首回合主場遇上的同市宿敵大阪飛腳近況同樣低沉。加上兩軍對賽往績甚旺和局，今仗不妨博和。



櫻花最近三輪聯賽皆北，後防可謂致命傷，而且射手杉本健勇、中場山口螢及門將金鎮鉉皆要各自代表國家隊出戰，今晚未能上陣，該隊作東也難言必勝。



主帥長谷川健太九月初宣佈季後不會留任，飛腳士氣無疑受影響。陣中亦有多達五名主力要出戰國際賽，包括門將東口順昭、中場倉田秋及前鋒黃義助等，兵力跟櫻花一樣受損。



對賽往績方面，兩軍六次於大阪打吡交手四次打和，其餘兩次飛腳全勝，而櫻花近六次主場對賽亦錄得一勝五和，可見甚旺和局。