﻿澳職開鑼 FC悉尼劍指常規賽

去季FC悉尼以二十勝六和一負的佳績勇奪常規賽冠軍，領先次席墨爾本勝利十七分。到季後賽階段，該隊先在四強3:0輕取珀斯光輝，決賽再互射十二碼擊敗勝利，第三度封王。
悉尼於新球季的實力有增無減，去季常規賽攻入十五球的巴西前鋒保保、隊長兼射手保斯基、塞爾維亞中場大腦連高域等主將悉數留隊，同時還簽入於西亞打滾三年的波蘭國腳美亞斯祖夫斯基，加強中場掃蕩力。
衞冕大熱如虎添翼
連高域矢言球隊以衛冕為目標：「我們去季有七名新球員加盟，需要時間彼此認識。不過球隊今季變動不大，新加盟的中場美亞斯祖夫斯基又級數十足，預計表現及成績都會比上季好。」教練阿諾特亦附和道：「我希望今季的表現出上季更好，除了要衛冕常規賽和季後賽冠軍外，還要捧走足總盃。」全隊目標瞄準三冠王，顯示出強大決心。
再者，最大競爭對手墨爾本勝利今季實力不進反退，西班牙中堅阿倫巴路約滿離隊，攻擊核心馬高洛查士又轉投荷甲海倫芬，實難挑戰FC悉尼的霸主地位。反觀，應屆常規賽季軍布里斯班獅吼不容忽視，他們今夏從意甲安玻里簽入光頭射手馬卡朗尼，這名三十八歲老將近三季意甲攻入二十八球，其級數冠絕澳職，只要能夠適應澳洲的天氣發揮水準，可望解決球隊攻力不足的問題，成為今屆奇兵。