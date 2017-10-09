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﻿葡軍世盃在望 C朗半場救全家

2017-10-09 列印
        葡萄牙周日在世界盃歐洲區外圍賽B組作客弱旅安道爾遲遲未開紀錄，原本休息的隊長C朗拿度下半場後備上陣自救，入一球以及策劃另一球，領軍淨勝2:0，以三分緊纏榜首的瑞士。該隊明晚最後一輪主場擊敗瑞士，便可憑得失球壓過對手取得決賽周門券。

        賽前落後瑞士三分的葡萄牙今輪許勝不許和，但在隊長C朗退居後備下破門乏術，直到後者下半場後備上陣才打破僵局。

  這名三十二歲射手於六十三分鐘先入一球，再於八十六分鐘策動攻勢，造就安達施華建功鎖定2:0勝局。

　　C朗於今屆外圍賽累積入十五球，佔葡軍總入球一半，教練費蘭度山度士說：「C朗未有跟足操練，下半場被迫派他上場，幸最終取勝完成任務。」
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