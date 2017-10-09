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﻿烏克蘭打落水狗

2017-10-09 列印
　　克羅地亞在上輪世界盃歐洲區外圍賽I組被芬蘭逼和，不單止失去榜首席位，更有中場波索域及前鋒文迪蘇傑受傷。該隊今晚尾輪哀兵上陣，勢難敵主場威力強橫的烏克蘭，主勝可捧。

（有線64、203台周二凌晨2:45直播）
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