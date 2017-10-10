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﻿反金帥聲下迎大馬 港足求創奇蹟

2017-10-10 列印
        亞洲盃外圍賽第三圈分組賽，香港今晚八時在大球場鬥馬來西亞，唯有贏波才可以保住出線希望。港隊總教練金判坤懶理部份球迷高舉Kim Out標語的反對浪潮，繼續重用新入籍兵前鋒佐迪、守將列斯奧、丹尼，盼在最後三場奇蹟後上出線。

（now633台晚上7:45直播）

        香港隊在亞盃外現時三戰得兩分排小組第三，要在最後三場後上出線機會極微。上周四港隊主場友賽4:0勝老撾，部份球迷高舉Kim Out標語反對金帥執教，有別兩年前世界盃外圍賽港隊兩和中國時、金帥萬人愛戴的舊模樣。港隊主力門將葉鴻輝都對於金判坤投下信心一票：「球迷各有意見，但球員落場便只管做到最好，按照部署比賽。」

　　馬來西亞方面，上仗轟入港隊的翼鋒沙亞斯雲、隊長兼中場大腦沙菲都在陣中，有力威脅港隊門將葉鴻輝十指關。
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