  • 2017年10月10日 星期二
  • 32º
  • 65%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 體育

﻿信陰謀論保阿軍

2017-10-10 列印
　  美斯缺陣世界盃？有陰謀論指各界會助阿根廷在周二世盃南美洲區外圍賽作客擊敗厄瓜多爾，至少取得附加賽席位延續世盃之旅。適逢厄軍已篤定出局，其教練施里高又來自阿根廷，陰謀論看似會應驗。

（now633台周三早上7:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd