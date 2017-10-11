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﻿肯體會作客割「侯」

2017-10-11 列印
　　肯薩斯體育會目前美職三十一戰僅失二十五球，新加盟的防守中場伊利山齊士表現突出，助這支美職西岸次席勁旅的防守冠絕列強。周三聯賽作客近況不濟、近七場只得一勝三和三負兼失十二球的侯斯頓戴拿模，該隊有力取勝穩奪季後賽次圈資格，直取客勝。（無線myTV Super302台明早7:00直播）
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