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﻿巴塞征首都勇者無懼

2017-10-14 列印
  加泰隆尼亞獨立公投後，巴塞隆拿今晚西甲將首次前往首都馬德里造訪馬德里體育會，隊長恩尼斯達坦言已預備承受更大壓力。可幸的是，牀單軍團開季以來攻力欠銳，預計客軍可乘各賽事九連勝強勢反客為主，客勝去馬！（now632台周日凌晨2:45直播）

  巴塞因門票安排出現問題，只有早已購得門票的六十二名球迷隨軍出征，隊長恩尼斯達坦言已預備承受更大壓力︰「只望可以盡快平息動盪，無人會享受目前這種處境。」

  然而，巴塞不同賽事近六次作客馬體會五勝僅一負，而且王牌美斯、守將尼爾遜施美度和烏姆迪迪等在周三陸續歸隊，預計可於今晚披甲候命。

  牀單軍團所有戰線近七仗只有六球進帳，中場沙奧尼古斯承認進攻單調︰「我軍需要多一種更可靠、有效率的戰術。」該隊在歐聯C組兩戰僅得一分，下周三遠征卡拉巴克不容失分，今戰或會有所保留，間接提升巴塞隆拿的贏面。
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