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﻿拜仁易帥必響頭炮

2017-10-14 列印
  拜仁慕尼黑易帥後，新教練軒歷基斯第一擊，今晚德甲主場迎戰弗賴堡。代隊長湯馬士梅拿揚言球員上下一心助新帥打響頭炮，並為下周中歐聯壯行色，料可大勝客軍。

（有線61、201、now670台、FoxSports Play App今晚9:30直播）

  各賽事連續三仗不勝後，拜仁領導層毅然決定辭退教練安察洛堤，找來曾率隊成三冠王的名帥軒歷基斯第四度執掌球隊。代替傷兵紐亞擔任隊長的湯馬士梅拿豪言，軒帥可領軍重震聲威：「換教練往往能激起球員動力，軒歷基斯到來即刺激士氣。現在是球員作出貢獻的時候，已經再沒有藉口不拚命。」

  弗賴堡作客例腳軟，德甲客場三戰一和二負失八球，近三次造訪拜仁全敗共失十球，故後者下周三歐聯要主場對些路迪也好，今仗也可蹂躪弗賴堡。
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