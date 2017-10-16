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﻿西布朗自投狐穴 華Dee磨利刀

2017-10-16 列印
        李斯特城前鋒占美華迪本季延續射手風範，英超七場入五球。加上早前世界盃外圍賽沒有入選英格蘭國家隊得到充份休息，此子今晚聯賽有力領軍主場擊退近況走下坡的西布朗，一於捧主勝。（now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播）

        雖然狐狸今季盡失前季英超冠軍的威勢，但射手華迪保持一貫水準，聯賽上陣七次轟入五球，佔了全隊總入球一半有多。這名三十歲英格蘭前鋒沒入選三獅不用踢世盃外，今晚可謂蓄勢待發，配合同樣未有為日本披甲的前鋒岡崎慎司，勢帶領李斯特城一洗近五場英超不勝頹風。

　　西布朗領隊佩利斯執教風格一向防守為上，但不同戰線近三戰失六球，只得一和兩負未嘗一勝，跟開季三場英超兩勝一和兼不失一球相比，形成巨大反差。該隊聯賽近五次鬥狐狸只得一勝一和三負，今仗恐怕凶多吉少，寧捧主勝。
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