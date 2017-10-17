  • 2017年10月17日 星期二
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﻿新季開戰 勇士招積

2017-10-17 列印
  新一季NBA在明早拉開戰幔，兩支去季總決賽隊伍勇士及騎士率先打頭陣，分別在主場火併火箭及塞爾特人。衛冕總冠軍勇士從教練居爾到球員都信心爆棚，以高姿態無視各支新組班的超級隊伍；相反騎士教頭路爾在皇牌勒邦占士上陣成疑下，不停出口淡化勝負，與勇士各走兩極。（樂視NBA1台明早8:00免費直播騎士對塞爾特人；樂視NBA2台明早10:30免費直播勇士對火箭）
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