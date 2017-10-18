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﻿喜鵲賣盤 普世歡騰

2017-10-18 列印
　　英超紐卡素周一發表聲明，表示班主艾舒利為了球會利益著想決定把喜鵲掛牌出售。不少網民都欣喜看到這名英國商人終於離開紐卡素，就連該隊名將舒利亞聞訊後，亦在社交網絡上載慶祝的短片。

　　據報艾舒利的目標價在三億八千萬鎊至四億五千萬鎊之間（約三十九億港元至四十六億港元）。有網民得悉艾舒利放盤後笑言：「在艾舒利的管理下，紐卡素曾兩次降落英冠，如今他離開，相信喜鵲有能力再成強隊。」而球會名宿舒利亞更在社交網絡，貼上一段慶祝的短片。
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