﻿喜鵲賣盤 普世歡騰

法治是香港賴以成功的基石之一，法官須在不受外界干擾下審理案件，才可以依法判決，否則就會出現亂局，法治難以彰顯。昨天高院發生旁聽人士亮刀指嚇法官事件，令人深以為憂，司法機構不能掉以輕心，讓挑釁法庭的行為愈來愈多，須與警方商議盡快加強各級法庭的保安，切勿拖延。 昨天在高院民事庭亮刀的內地男子，作出威脅行為後，逃之夭夭，幸法庭上所有人包括法官在內，並沒有受到傷害，究竟他為何作出如此舉動？他昨晚已經自首，有待警方調查，但事件曝露法庭保安鬆懈，若不改善，發生重大事故，就會對法治信心造成打擊。 現在於地區法院和高院庭內，有懲教處人員看管犯人欄內的被告人，但沒有紀律部隊人員維持旁聽席上公...

2017-10-18