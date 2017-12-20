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﻿高比球衣榮休 恩師無影

2017-12-20 列印
　　湖人周一為傳奇球星高比拜仁，舉行史無前例的「8」及「24」號兩件球衣的榮休儀式。球場外佈置成嘉年華讓球迷耍樂，球場內有魔術手莊遜和奧尼爾等名人撐場，令整個儀式星光熠熠，惟此子的恩師積遜卻缺席，加上遠距離球衣高掛的儀式安排略欠氣氛，令這名五冠功臣的告別顯得美中不足。
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