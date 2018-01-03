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﻿科蘭勢投傑志

2018-01-03 列印
　　前烏拉圭國腳兼一○年世界盃金球獎得主科蘭，強勢加盟港超班霸傑志？據烏拉圭傳媒報道，科蘭即將加盟香港某球會，並留效至五月；傑志會長伍健其後坦承正全力斟介此子，有信心交易成事，以最強陣容出戰下月亞冠分組賽。
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