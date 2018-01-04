﻿哈利卡尼叉足電 刺殺錘兵

熱刺和韋斯咸在周二英超分途取勝，前者在射手哈利卡尼先列後備下仍作客2:0擊敗史雲斯，後者則主場2:1險勝西布朗。雙方今晚正面交鋒，哈利卡尼經過休息後今仗將復任正選，此子養精蓄銳後勢領軍主場大炒錘仔幫，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。（now621台、LeSports HK App周五凌晨4:00直播）



哈利卡尼剛仗作客史雲斯因感冒先任後備，但他在六十八分鐘出場後仍以一記精準長傳，助迪利阿里射入奠定勝局的一球，狀態依然出眾。該隊主帥普捷天奴盛讚愛將能力全面：「他是一名全能射手，不只入球能力出色，也善於創造攻勢，對韋斯咸時他會正選上陣。」此子亦喜言：「過程雖艱辛，但很高興能以勝利迎接一八年。」



此外，哈利卡尼對韋斯咸特別醒神，近六次英超對賽共攻入七球，適逢錘仔幫有中堅荷西方迪和左閘艾朗加斯威爾繼續養傷，這名一七年入球王勢如今無人之境，一於支持「主勝」。