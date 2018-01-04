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﻿永續Kim Sir 港足爭頭威

2018-01-04 列印
        金判坤上周二放下港足教鞭，但其「Die For Hong Kong」精神仍深深影響征戰第四十屆省港盃的港隊小將。教練郭嘉諾、卓耀國和梁冠聰誓言今晚八時首回合在香港大球場對陣廣東時，在攻防兩端延續金氏球風，力求先拔頭籌，目標重奪失落四屆的王座！

（ViuTV99台今晚8:00直播）
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