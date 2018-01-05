﻿墨超次階段開戰 過關2串1最好玩

墨西哥超級聯賽次階段明早展開，當中不乏響噹噹的球星，馬基斯、本田圭佑、基格納、伊度亞度華加斯和安拿華倫西亞等，都曾出戰歐洲頂級聯賽，星味不遜同屬北美洲的美職聯。頭炮推介兩支名牌球隊堤格雷斯和阿特拿斯取開門紅，過關互串最好玩。



堤格雷斯挾墨超首階段季後賽封王的強勢，加上坐擁三大射手伊度亞度華加斯、基格納和安拿華倫西亞，明早作客普埃布拉勝望壓一。然而該隊在首階段常規賽九次作客，七度於半場打和，今仗勢留前鬥後捧半場主客和「和」，串阿特拿斯主場擊敗利昂。







堤格雷斯x阿特拿斯「雙響炮」



首階段常規賽堤格雷斯屈居蒙特雷之下得第二，但他們在季後賽愈戰愈勇，先後擊敗利昂、CF阿美利加和蒙特雷封王。他們捧盃的關鍵，就是攻擊三叉戟威力無窮，華加斯、基格納和華倫西亞合共於常規賽及季後賽攻入廿五球，佔球隊總入球百分之六十八，今仗面對於首階段常規賽排十五位的普埃布拉，料可予取予攜。



當中獨取十三球、曾效力韋斯咸的厄瓜多爾國腳射手華倫西亞矢言：「我們狀態不俗，而且鬥志如虹，次階段有能力繼續取得佳績。」只是堤格雷斯作客時入局較慢，他們在首階段常規賽九次作客，半場錄得兩勝七和，今仗大有機會於換邊後才奠定勝局，捧客勝之餘，更可支持半場主客和「和」。



同日另一仗，阿特拿斯於休季時邀請到前曼聯射手安祖路軒歷基斯加盟，配合舊紅魔隊友、由拉素外借的中場拉夫摩利臣，還有剛傷瘉復出的墨西哥傳奇隊長馬基斯鎮守防線，攻守效率得到大幅度的提升，整體實力凌駕客軍利昂。再者，阿特拿斯於首階段常規賽最後三輪主場保持不敗，今仗面對不擅作客的利昂有力取開門紅，串主勝。