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﻿魔襲英足盃

2018-01-05 列印
        曼聯中場連格近期狀態大勇，近九場英超豪取七球獲領隊摩連奴大讚。紅魔今晚在英格蘭足總盃第三圈主場迎戰英冠打比郡，此子有力延續大順腳風領軍大破對手。（now632台周六凌晨4:00直播）

        連格今季初不受主帥摩連奴重用，頭十三輪英超僅一次正選上陣。直至十一月尾英超作客屈福特，此子正選上陣收錄入球和助攻各一領軍勝4:2後贏得狂人歡心，之後九場英超僅一次後備登場，其餘均正選出戰並豪取七入球、兩助攻。摩帥盛讚此子進步神速：「他愈來愈穩定，球賽閱讀能力亦有進步。他已由潛力新星變成成熟的球員。」

連格九場入七球

　　紅魔早前於英格蘭聯賽盃八強意外出局，今仗足總盃主場迎戰有防守中場列特利因傷上陣成疑的打比郡，定當打醒十二分精神力求晉級。
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