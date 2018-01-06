﻿兩港將腸胃炎 次回合添隱憂

律政司司長袁國強離職，資深大狀鄭若驊接任。律政司司長這個位雖然很多律師想搶住坐，但這也是一個豬頭骨位，因為要做香港法律界和阿爺的磨心，要承受的壓力很大。袁國強做完一屆不想再續任，聽聞是與工作壓力影響身體有關。 鄭若驊擅長打仲裁官司，是權威大狀，由她接手，是適當人選。鄭若驊在上任的記者會上發言時提到，「一國兩制」對香港是一個最適合的安排，但在落實時，確是遇到一些從未遇見過的新的法律挑戰。 我注意到她講到「法律挑戰」這四個字，是過去的律政司司長鮮有承認的事實。法律界本來已不是大圈子，資深大狀與法官更是一個小社群，他們是香港精英，不單止對法律，對自己熟悉的地盤，都有根深柢固的想法...

2018-01-06