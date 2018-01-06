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﻿兩港將腸胃炎 次回合添隱憂

2018-01-06 列印
  港隊遠征廣州有隱憂！為迎戰周日下午三時半作客廣東的省港盃次回合賽事，港隊昨午出發赴廣州備戰，教練郭嘉諾透露主力羅港威等因腸胃炎可能無法上陣，期望隱憂下穩守突擊保住勝局。（ViuTV、now633台周日下午3:30直播）

　　港隊前日主場首回合以2:0擊敗廣東，大軍昨午赴廣州備戰，隊中主力黎洛賢、陸志豪等經歷激戰，但神情輕鬆未見疲態。不過，郭帥則透露主力羅港威、黃梓浩等出現腸胃炎症狀，令港隊重奪省港盃之路添變數：「他們的狀態肯定受影響，我們會密切監察他們的情況，周日的陣容會因此作調整。」
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