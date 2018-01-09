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﻿摩納哥又「尼」料

2018-01-09 列印
　　摩納哥各戰線五連勝，期間火力全開共入十六球，前鋒古度卡里路更是入球停不了。該隊今晚法國聯賽盃八強作客今季不重視盃賽的尼斯，在這名阿根廷射手領銜攻堅下勢可順利晉級，一於支持客勝。（無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播）
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