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﻿雙劍合璧 PSG「-2」照捧

2018-01-10 列印
　　尼馬和基利安麥巴比今夏先後加盟巴黎聖日耳門一拍即合，各賽事共入廿九球，包括上仗足總盃六十四強各建兩功，領軍作客6:1大勝雷恩。今晚法國聯賽盃八強，這對天價組合勢率隊作客大破三連敗的艾米恩斯，敲讓球主客和讓兩球「客勝」。

（無線myTV Super302台周四凌晨4:05直播）
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