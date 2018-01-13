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﻿爭標不言棄 銀艦炸黃潛

2018-01-13 列印
  皇家馬德里踏入一八年表現平平，各賽事連續兩場不勝，西甲更落後榜首巴塞隆拿十六分，但將帥矢言不會放棄爭標。該隊今晚聯賽主場對維拉利爾，適逢對手有主力射手巴卡保離隊，實力大打折扣，銀河艦隊可望在主場重上勝軌，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。

（now632台今晚11:15直播）

　　踏入一八年，皇馬近三場各賽事只得一勝兩和遭巴塞拋離，但將帥異口同聲表示不會放棄，剛續約至二○年的教練施丹豪言︰「己隊不會輕易放棄西甲，而且尚有多輪聯賽讓我們搶分，我們有力收復失地。」

　　銀河艦隊上仗西班牙盃收起C朗拿度、加里夫巴利等主力，明顯為今晚聯賽搏殺。再者他們近六輪主場西甲豪取五勝一負，而且近六次聯賽主場對維拉利爾四勝兩和，後者更有射手巴卡保轉投中超，火力大打折扣，皇馬可望在地頭大打爭氣波，直取「主勝」。
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