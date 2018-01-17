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﻿後備兵都夠殺 猛「藍」捕雀

2018-01-17 列印
        本月初英格蘭足總盃第三圈，車路士造訪諾域治互交白卷，今晚回師主場重賽。藍獅領隊干地明言今仗會收起主力，幸仍有盃賽殺手巴舒亞伊肩負數胡重責，與及韋利安在邊路發難，加上地頭對賽往績醒目，可望大勝鬧兵荒的金絲雀過關，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。

（now633、ViuTV99台周四凌晨3:45直播）

        作客諾域治悶和0:0，車路士在繁忙賽程添加一場重賽，干地無奈道：「己隊真的太疲累了，今晚我會派副選作賽。」幸而，陣中射手巴舒亞今季各盃賽八戰入五球，而且藍獅各賽事近六次作東鬥諾域治五勝一和，今晚有力大勝一仗，晉級第四圈續主場鬥紐卡素。

 金絲雀上次成功守和車路士，今場恐怕難故技重施。除了因作客史丹福橋成績差劣之外，該隊今晚有多名主力因傷缺陣，包括前鋒內森奧利華、中場馬菲查維斯及路爾斯湯臣等，故今仗凶多吉少，「主勝」捧得過。

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