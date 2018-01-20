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﻿新科明星戀事翻炒

2018-01-20 列印
　　NBA明星賽東西岸正選球員名單昨日正式公佈，騎士大帝勒邦占士第五度成為票王，與勇士的史堤芬居利當上東西岸隊長。而76人的話題人物安比首度入圍明星賽，網民馬上翻出美國女歌手Rihanna四年前要求此子入選後才接受其追求的舊聞，料不到升價十倍的安比卻表示不稀罕：「她當時已拒絕了我，我何苦還要再追求她呢？所以我要轉移目標了。」
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