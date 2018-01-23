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﻿百球雙雄齊報喜

2018-01-23 列印
  蘇亞雷斯和湯馬士梅拿周日各自於西甲和德甲梅開二度，達到聯賽百球里程碑。「哨牙蘇」在巴塞隆拿作客5:0數貝迪斯一戰，成球會史上最快於聯賽轟入百球的球星，而湯馬士梅拿率拜仁慕尼黑主場4:2挫雲達不來梅，領先優勢增至十六分。
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