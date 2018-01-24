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﻿李寧夥飛燕諾內地育苗

2018-01-24 列印
  中國體壇巨人李寧昨在北京李寧中心與上屆荷蘭甲組足球聯賽冠軍飛燕諾簽約合作，建立飛燕諾非凡足球學校，以「十年樹木，百年樹人」寄語中國足球未來，並期望以享負盛名的飛燕諾荷蘭青訓系統，改變國足未來。

　　上屆荷甲冠軍飛燕諾昨在北京宣佈與非凡中國合作成立飛燕諾非凡足球學校。飛燕諾首席商務官柯富曼與非凡中國主席兼行政總裁李寧不但交流足球青訓心得，更互贈紀念品。

　　李寧寄望透過對球員及教練的專業培訓，讓國足在未來能提升競爭力：「飛燕諾的系統性訓練不但針對年輕球員，更有效幫助內地教練成為出色的足球導師。期望球員及教練接受多元化足球培訓項目後，能為國家隊效力，利用在足球學院所學助中國足球提升世界地位。」
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