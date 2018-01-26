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﻿炒硬乙組仔 「山魔」登場

2018-01-26 列印
        曼聯各賽事四連勝，鋒將安東尼馬迪爾腳風正順，今晚英格蘭足總盃第四圈造訪英乙下游份子伊奧維更有新兵阿歷斯山齊士候命處子亮相，實力如虎添翼。紅魔擁種種有利因素加持，勢大勝一場晉級，捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（now633、ViuTV 99台周六凌晨3:55直播）

        踏入一八年，曼聯不同戰線近四仗全勝，期間攻入八球兼保持清白之身。新加盟的「山神」今晚更有望首次披甲，不論士氣和實力都有望提升，況且地位備受山齊士威脅的安東尼馬迪爾亦重拾射門鞋，對上三場英超獨取三球，前阿仙奴名將亨利也盛讚：「他比我二十二歲的時候還要出色。」

　　伊奧維目前英乙排二十位，僅距離降班區兩分。該隊今季聯賽二十八輪合共失掉五十球，是群雄當中第二多，而且過往九次在足總盃遇上頂級聯賽球會均落敗而回，故今晚主場出擊仍不值捧，故取「客勝」。
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