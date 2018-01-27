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﻿命硬后冠戰

2018-01-27 列印
  女網世界排名頭兩位的夏妮普和禾絲妮雅琪，職業生涯經歷不同的挫折，本屆澳洲公開賽女單晉級之路險死還生後，一起抱着打不死精神殺入今午的決賽。在首奪大滿貫冠軍及世界一姐寶座兩大目標面前，誰堅持到最後就能成為大贏家。

（now670台今午4:00直播）
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