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﻿靚罰球開齋 科蘭係得嘅

2018-01-29 列印
        科蘭開齋！這名烏拉圭球星昨領港超一哥傑志，在聯賽輕鬆大炒包尾大幡標準流浪7:0外，個人更貢獻兩球，包括射入一記招牌遠距離靚罰球，讓近千五名球迷拍爛手掌。主帥朱志光喜見科蘭漸入佳境，更大讚他的世界級傳送和比賽態度，刺激全隊發憤圖強，向本地賽及亞冠兩條戰線昂首進發。

        昨午一戰，本月中加盟傑志的科蘭繼續成為焦點，經歷兩仗熱身後，今仗終在三十八分鐘把握罰球機會，離門三十多碼一射破網，以招牌遠射助新東家領先1:0。傑志也愈踢愈順，其後再入一球的科蘭更頻頻作出致命傳送，造就其餘鋒將盧卡斯、艾力士和福保羅也各有士哥，終以7:0大炒流浪，並以廿九分續高踞榜首。
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