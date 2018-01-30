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﻿後山齊士時代 新舵手宰鵝

2018-01-30 列印
        阿歷斯山齊士離隊後，阿仙奴反而各戰線二連勝。名宿亨利更期待過去對史雲斯有亮麗數據的奧斯爾，今晚英超以領袖身份，連同新援米希達利恩合力作客宰天鵝，客勝可捧。（now622台、LeSports HK App周三凌晨3:45直播）

        山神轉會一事纏繞著阿仙奴，前者最終加盟曼聯，兵工廠立即在各賽事近兩場全勝，表現反而更好。雖然阿歷斯山齊士他投暫未有影響球隊戰績，但名宿亨利提醒領隊雲加必定要留住另一主力奧斯爾︰「此子將來定必成為阿仙奴標誌性人物，不能讓他離開。」

　　這位德國國腳過去每遇史雲斯即有佳作，近五次英超交手就交出一球、三助攻，領兵四勝一負，今晚更可望和新援米希達利恩初試啼聲，隨時殺對手一個措手不及。況且，天鵝今季英超對前六名勁旅僅一勝一和六負，今仗難在槍手身上搶分，一於敲客勝。
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