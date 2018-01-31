  • 2018年1月31日 星期三
  • 95%
熱門： 性侵羽絨寒潮怪獸大廈流感

日報新聞 > 體育

﻿新簡東拿襲熱刺

2018-01-31 列印
  曼聯今季經常在強強對碰中「泊大巴」，但今晚英超作客熱刺有進攻污名的新援阿歷斯山齊士在陣，勢可脫去這標籤。前紅魔名將巴里斯達亦矢言，這名首度替曼聯聯賽披甲的鋒將，可以像奧脫福大帝簡東拿般領軍踢出悅目的進攻足球，並教導紅魔新一代。趁熱刺近三輪英超只得一勝兩和狀態平平，一於捧山齊士率領紅魔揚威溫布萊。

（now621台、LeSports HK App周四凌晨4:00直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd