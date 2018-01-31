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﻿活塞擸傑芬豪賭

2018-01-31 列印
  NBA周一爆出重磅交易，活塞送出A巴特利、哈里斯和馬贊奴域，以及前四保護的首輪選秀權和次輪選秀權各一，從快艇換來比基傑芬、威利格連、拜斯莊遜和一個次輪選秀權。然而此舉除大幅削弱球隊的後備力量外，傑芬的傷病史亦存隱憂，活塞在此子身上可謂「豪賭一鋪」。

　　傑芬雖屬全明星級大前鋒，可提高球隊重返季後賽的本錢，亦可以借此子的名氣來增加新球場門票銷量。不過送走的A巴特利和哈里斯本身都是得分主力，場均分別得十五分和十八點一分，而換來的另外兩人只是邊緣人，此舉定令隊中後備實力大降。若傑芬不幸因傷長唞，屆時活塞就會得不償失。
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