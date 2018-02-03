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﻿紅魔無力炒「哈」

2018-02-03 列印
　　曼聯上輪英超吃敗仗，領隊摩連奴炮轟後防不穩，剛復出的中場費蘭尼再度受傷，新兵阿歷斯山齊士亦未找到最佳位置。今晚聯賽主場鬥近況低迷的哈特斯菲爾德，紅魔縱有翼鋒安東尼馬迪爾大勇近四場聯賽入三球，也恐怕只能小勝而回，博讓球主客和受讓兩球「客勝」。（now621台、LeSports HK App今晚11:00直播）
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