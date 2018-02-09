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﻿老婦人追榜首瞄歐聯 摧毀紫百合

2018-02-09 列印
        祖雲達斯近期氣勢如虹，在意甲緊咬榜首的拿玻里，教練艾歷基揚言視餘下每一輪都是決賽般不勝無歸。今晚聯賽造訪近況差勁的費倫天拿，老婦人勢借助腳風正順的中場基迪拉大勝一場，為下周二歐聯十六強打下強心針，讓球主客和讓一球「客勝」無難度。（無線myTV SUPER 302台周六凌晨3:45直播）

        上輪意甲主場7:0大炒薩斯索羅後，老婦人各賽事十連勝，但聯賽仍落後一哥拿玻里一分，故艾歷基矢言：「餘下的賽事猶如決賽，必須勝出！」適逢防守中場基迪拉近況大勇，今季意甲獨取的六球當中一半是近兩場取得，今仗勢再成奇兵領軍大勝，在下周二歐聯十六強首回合作東鬥熱刺前壯行色。

基迪拉入球騷

  紫百合對上四場意甲僅一勝一和兩負，期間更合共失九球，今仗更有後衞拿列尼因傷缺陣，更難教人放心。今晚該隊縱於地頭出擊仍不值捧，一於捧「客勝」。
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