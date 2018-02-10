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﻿騎士大換血衝冠

2018-02-10 列印
  騎士在NBA球員轉會市場周四關閉前重錘出擊，與多隊進行交易，重點是把湯馬士、戴歷羅斯和維迪三名本季新兵悉數送走，換來湖人奇勒臣、蘭斯；帝王的佐治希爾及爵士的胡特。該隊今次大換血既可加強球隊活力，輔助勒邦占士衝擊本季總冠軍，又能保留籃網選秀權這個寶貴籌碼，為來季一旦失去大帝留一手，絕對是一箭雙鵰。
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